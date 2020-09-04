А. Ершов поздравил победителей Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Глава Департамента соцзащиты населения Вологодской области, председатель Вологодского отделения Союза пенсионеров РФ С. Теребов, управляющим Отделением ПФ РФ по Вологодской области В. Жидков поздравили команду региона с победой среди команд СЗФО, участием во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью.



В чемпионате участвовали пенсионеры из 68 регионов. Команда Вологодчины заняла 4-е место в РФ и первое - в СЗФО. Участники заняли призовые места в индивидуальных соревнованиях: В. Кремлев – 2-е место в номинации «Начинающие пользователи» по итогам результатов домашнего задания, и 8-е место в личном первенстве. С. Пятикова в этом соревновании среди женщин завоевала 5-е место. Это очень хорошие показатели.



А. Ершов поздравил победителей и пожелал на достигнутом не останавливаться, потому что надо ставить перед собой цели!



Мероприятия, ориентированные на повышение компьютерной грамотности, реализуются в городах и районах региона в рамках проекта «Электронный гражданин Вологодской области».