А. Ершов поздравил победителей Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Вологодская область >> Общество >> 04.09.2020

Глава Департамента соцзащиты населения Вологодской области, председатель Вологодского отделения Союза пенсионеров РФ  С. Теребов, управляющим Отделением ПФ РФ по Вологодской области В. Жидков поздравили команду региона с победой среди команд СЗФО, участием во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью.

В чемпионате участвовали пенсионеры из 68 регионов. Команда Вологодчины заняла 4-е место в РФ и первое - в СЗФО. Участники заняли призовые места в индивидуальных соревнованиях: В. Кремлев – 2-е место в номинации «Начинающие пользователи» по итогам результатов домашнего задания,  и 8-е место в личном первенстве. С. Пятикова в этом соревновании среди женщин завоевала 5-е место. Это очень хорошие показатели.

А. Ершов поздравил победителей и пожелал на достигнутом не останавливаться, потому что надо ставить перед собой цели!

Мероприятия, ориентированные на повышение компьютерной грамотности, реализуются в городах и районах региона в рамках проекта «Электронный гражданин Вологодской области».





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