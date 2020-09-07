Архангельск посетили строители социальных лифтов

Архангельская область >> Общество >> 07.09.2020

В САФУ прошло совещание представителей Агентства по развитию человеческого капитала.

«Человеческий капитал» - термин, который первым использовал экономист Д. Минсер  (США) в 1958 г., а потом Т. Шульц в 1961 г. Г. Беккер эту идею развил, обосновав эффективность вложений в людей и сформулировав целое экономическое направление к человеческому поведению в 1964 г.

В Арктическом университете им. М. Ломоносова состоялось совещание представителей АНО АРЧК (Агентства по развитию человеческого капитала в Арктике и на Дальнем Востоке).

Миссия Агентства — дать людям соцлифты для улучшения жизни в Арктике и на Дальнем Востоке. САФУ рассматривается как ключевой эксперт по многим направлениям работы АРЧК в Арктической зоне, и для развития кадрового обеспечения территорий в том числе.

Стоимость человеческого капитала мира - 365 трлн долларов (66 % мирового богатства). В Китае показатель равен 25 трлн долларов, в Бразилии - 9 трлн долларов, в России - 30 трлн долларов. Для Поморья показатель не просчитывался.





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