Отопительный сезон начинается в Карелии

Республика Карелия >> Общество >> 12.09.2020

В понедельник в Костомукше начинается сезон отопления. Минстрой Карелии разрешил местным властям включить отоплении, поскольку город готов к зиме на 100%.

Подключение пройдет поэтапно. Сначала сотрудники УК будут работать в теплопунктах, а к развоздушиванию батарей приступят 16 сентября. Жителей города просят проверить свои батареи на исправность.

Отопительный сезон начинается только в Костомукше, все остальные города Карелии ведут отопление позже. В республике уже довольно прохладно, а в некоторых населенных пунктах готовы были подключить отопление еще в начале сентября.

Глава Карелии А. Парфенчиков обещал, что власти в этом году не будут ориентироваться на федеральный норматив, и примут решение по старту отопительного сезона сами, исходя их прогнозов синоптиков. Это правильное решение, поскольку зима на Север приходит раньше, и когда в Сочи еще продолжается пляжный сезон, в Карелии уже надевают теплые куртки и шапки. Ориентироваться на федерацию в этом случае неправильно, поэтому власти каждого региона сами будут решать, когда включать отопление.





Рекомендуем по теме:

Весенний сезон охоты в Карелии отменят

День Карелии о очередной раз перенесли

В столице НАО завершился отопительный сезон

Объекты ЖКХ НАО готовы к работе в зимних условиях на 97%

В Мурманской области запасов топлива хватит на всю зиму

В Мурманской области готовы к отопительному периоду


Онлайн казино: от интересных предложений невозможно отказаться

Группа «УЛК» построит деревообрабатывающий комплекс в Пинежском районе

Власти Коми надеются на повышение популярности туров к плато Маньпупунер

Прокуратура Архангельской области проверяет факт гибели рыбы по течению Котласского ЦБК

Реконструкцию архангельского Морского-речного вокзала включили в дорожную карту

Делегация НАО примет участие в XV Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера»

В Мурманске стартовал образовательный модуль программы Архитекторы.рф
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета