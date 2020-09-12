Отопительный сезон начинается в Карелии

В понедельник в Костомукше начинается сезон отопления. Минстрой Карелии разрешил местным властям включить отоплении, поскольку город готов к зиме на 100%.



Подключение пройдет поэтапно. Сначала сотрудники УК будут работать в теплопунктах, а к развоздушиванию батарей приступят 16 сентября. Жителей города просят проверить свои батареи на исправность.



Отопительный сезон начинается только в Костомукше, все остальные города Карелии ведут отопление позже. В республике уже довольно прохладно, а в некоторых населенных пунктах готовы были подключить отопление еще в начале сентября.



Глава Карелии А. Парфенчиков обещал, что власти в этом году не будут ориентироваться на федеральный норматив, и примут решение по старту отопительного сезона сами, исходя их прогнозов синоптиков. Это правильное решение, поскольку зима на Север приходит раньше, и когда в Сочи еще продолжается пляжный сезон, в Карелии уже надевают теплые куртки и шапки. Ориентироваться на федерацию в этом случае неправильно, поэтому власти каждого региона сами будут решать, когда включать отопление.