В Архангельске отметили День танкиста

Архангельская область >> Общество >> 14.09.2020

День танкиста празднуют с 1946 г. во второе воскресенье сентября. Несмотря на плохую погоду в Архангельске у центра «Патриот» и танка ИС-3 состоялся торжественный митинг.

В нем принимали участие танкисты, представители власти, организаций, силовых ведомств, ветераны и юнармейцы. Воспитанники учебного поискового центра стояли в почетном карауле.

С приветствием к участникам обратился военком Архангельской области полковник А. Севастей. Он поздравил танкистов, отметив важную роль танкистов в годы войны. Теперь молодежи нужно ориентироваться на героев-танкистов, быть такими же мужественными.

Танкист А. Трубин, пришедший на митинг с семьей, рассказал, что управлять танком непросто, поэтому наряду со смелостью, отвагой нужно иметь опыт и профессиональную подготовку.

Участники торжества возложили цветы к танку, познакомились с выставкой оружия и шлемов танкистов, подготовленную военно-патриотическим клубом «Орден». Далее состоялся фронтовой концерт у Дома народного творчества, а в роли сцены выступил грузовик времен ВОв ГАЗ-АА – «полуторка».





Рекомендуем по теме:

В Поморье прошла всероссийская "Вахта-памяти"

В Коми отметили 98 лет со дня образования органов внутренних дел

Мурманск отметил День стойкости и мужества в годы Великой Отечественной войны

В столице Карелии отметили 73-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации

Значки и пулеметы смогли увидеть посетители архангельского центра "Патриот"

Около 400 тыс. жителей Вологодской области погибли во время ВОв


Группа «УЛК» построит деревообрабатывающий комплекс в Пинежском районе

Прокуратура Архангельской области проверяет факт гибели рыбы по течению Котласского ЦБК

Власти Коми надеются на повышение популярности туров к плато Маньпупунер

Реконструкцию архангельского Морского-речного вокзала включили в дорожную карту

Делегация НАО примет участие в XV Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера»

В Мурманске стартовал образовательный модуль программы Архитекторы.рф

Фестиваль уличных театров стартует в Архангельске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета