В Архангельске отметили День танкиста
День танкиста празднуют с 1946 г. во второе воскресенье сентября. Несмотря на плохую погоду в Архангельске у центра «Патриот» и танка ИС-3 состоялся торжественный митинг.
В нем принимали участие танкисты, представители власти, организаций, силовых ведомств, ветераны и юнармейцы. Воспитанники учебного поискового центра стояли в почетном карауле.
С приветствием к участникам обратился военком Архангельской области полковник А. Севастей. Он поздравил танкистов, отметив важную роль танкистов в годы войны. Теперь молодежи нужно ориентироваться на героев-танкистов, быть такими же мужественными.
Танкист А. Трубин, пришедший на митинг с семьей, рассказал, что управлять танком непросто, поэтому наряду со смелостью, отвагой нужно иметь опыт и профессиональную подготовку.
Участники торжества возложили цветы к танку, познакомились с выставкой оружия и шлемов танкистов, подготовленную военно-патриотическим клубом «Орден». Далее состоялся фронтовой концерт у Дома народного творчества, а в роли сцены выступил грузовик времен ВОв ГАЗ-АА – «полуторка».
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