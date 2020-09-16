Проект экотехнопарка в Мурманской области победил на всероссийском конкурсе

Проект «Создание экотехнопарка по обращению с ТКО» победил в категории «Бережное отношение к природе и экология» конкурса Агентства стратегических инициатив.



Этот проект уникален по причине географических и климатических особенностей. Главные объекты проекта уже введены в промэксплуатацию, поэтому крупные свалки северной части Мурманской области закрылись на рекультивацию.



Практику опубликовали на платформе обмена опытом «Смартека», поэтому ее можно внедрять во всех регионах страны. Проектом заинтересовались многие регионы. В частности, опыт мурманчан изучают в Ханты-Мансийском округе для создания комплексного мусорного полигона.



Проектная мощность мурманского полигона ТКО – 250 тыс. тонн в год, мусоросортировочного комплекса – 180 тыс. тонн, станции перегрузки мусора - 23 тыс. тонн. Если принять во внимание работу действующего в Мурманской области завода термообработки отходов, можно покрыть потребность Кольского полуострова и ликвидировать устаревшие объекты размещения ТКО.



Мурманская область пока является единственным регионом Арктической зоны России, где есть подобные мощности.