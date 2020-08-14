Систему искусственного оснежения в Кировске планируют построить к маю 2021 г.

Мурманская область >> Общество >> 25.09.2020

В Мурманской области спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту получит систему искусственного оснежения. Ее построят в Кировске, на юге  Хибинского горного массива - на горе Айкуайвенчорр.

На строительство объекта регион выделит 164 млн руб. В настоящий момент путем тендера выбирается подрядчик. Комитет конкурентной политики объявил открытый тендер, заявки на который можно подавать до 12 октября. Победитель будет объявлен 16 октября. Ему предстоит построить систему освежения с ноября текущего года до мая 2021 г.

Замгубернатора и глава Минстроя Мурманской области В. Сандурский ранее говорил, что комплекс, в который входит школа, подъемник, система оснежения должен быть готов в 2020 г., а система искусственного оснежения должна быть полностью готова 1 ноября 2020 г. Но работы не удалось начать, и, соответственно завершить по плану. Частично это было связано с простоями работы во время ограничений по пандемии коронавируса, а также с несвоевременным выделением денег на строительство. 





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