Новый ж/д мост через реку Кола откроют 28 сентября

Мурманская область >> Общество >> 25.09.2020

28 сентября запустят в эксплуатацию железнодорожный мост на 1436 км перегона Кола-Выходной. В торжественной церемонии открытия моста примут участие губернатор Мурманской области А. Чибис, глава Минтранса России Е. Дитрих, гендиректор и председатель правления РДЖ О. Белозеров.

Напомним, что старый мост через Колу рухнул еще 1 июня во время половодья, не выдержав напора воды. Это было единственный мост, по которому Мурманск был соединен с «большой землей». Спустя 2 недели его начали демонтировать, а потом возвели новую конструкцию. На время работ движением поездов было организовано по обходному пути, для чего пришлось уложить 5,7 км линии от станции Выходной к блокпосту 9 км.

Сейчас модернизация железной дороги и моста в городе Кола завершены. Восстановительные работы по приведению в порядок железнодорожного полотна и сообщения с Мурманском проведена за 18 дней. 19 июня по обходному пути прошел первый грузовой поезд, 24 июня - пассажирский. Строительство моста выполнено в короткие сроки.





Рекомендуем по теме:

Под Мурманском провели испытания нового ж/д моста

Станции Выходной и Мурмаши свяжут железной дорогой

На следующей неделе планируется установить мост через р. Куя

Полностью размыта железная дорога на Мурманск

Мост через р. Тулома удлинят на 20 м

В Прилузском районе перекрыли понтонный мост


Прокуратура Архангельской области проверяет факт гибели рыбы по течению Котласского ЦБК

Владимир Хващинский занимается по индивидуальной программе после травмы - новости спорта Беларуси

Фестиваль уличных театров стартует в Архангельске

Туроператор TUI подписал с Мурманской областью соглашение о сотрудничестве

В НАО проверили информацию рыбаков о наличии промышленных тралов в Печорской губе

Завершен прием в медицинские колледжи и вузы

М. Бриус представил фильм «Шугалей-2» в Коми
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета