Новый ж/д мост через реку Кола откроют 28 сентября

28 сентября запустят в эксплуатацию железнодорожный мост на 1436 км перегона Кола-Выходной. В торжественной церемонии открытия моста примут участие губернатор Мурманской области А. Чибис, глава Минтранса России Е. Дитрих, гендиректор и председатель правления РДЖ О. Белозеров.



Напомним, что старый мост через Колу рухнул еще 1 июня во время половодья, не выдержав напора воды. Это было единственный мост, по которому Мурманск был соединен с «большой землей». Спустя 2 недели его начали демонтировать, а потом возвели новую конструкцию. На время работ движением поездов было организовано по обходному пути, для чего пришлось уложить 5,7 км линии от станции Выходной к блокпосту 9 км.



Сейчас модернизация железной дороги и моста в городе Кола завершены. Восстановительные работы по приведению в порядок железнодорожного полотна и сообщения с Мурманском проведена за 18 дней. 19 июня по обходному пути прошел первый грузовой поезд, 24 июня - пассажирский. Строительство моста выполнено в короткие сроки.