Капсулу с землей из Петрозаводска заложили в мемориальном комплексе «Неизвестному солдату» в Карелии

Республика Карелия >> Общество >> 27.09.2020

Земля собрана на «Могиле Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы».

В Питкярантском районе состоялась торжественно-траурная церемония с закладкой капсул с землей из могил с территории муниципальных районов и округов республики. Землю Петрозаводска собрали в августе на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы».

Мероприятие прошло в рамках благотворительной программы «Молчаливое эхо войны». Его поддержала Федеральная служба безопасности, Минобороны РФ. С 2007 г. в рамках этой программы проводится работа по приведению в порядок и поддержанию в надлежащем состоянии всех воинских захоронений. Устанавливаются стелы, памятные знаки, обелиски, а с 2009 г. в местах ожесточенных боев и проявления массового героизма, сооружаются мемориальные часовни в память о воинах, погибших на фронтах ВОв.

Новый мемориал в Питкярантском районе включает мемориальную часовню во имя святого князя Александра Невского, мемориальный комплекс «Неизвестному солдату» в память о бойцах, не вернувшихся с войны.





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