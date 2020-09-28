В Сыктывкаре 6 иностранцев приняли Присягу РФ
В УМВД РФ по Сыктывкару прошла церемония принятия Присяги гражданина РФ иностранцами. Гражданство России приняли 6 человек из Украины, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана. Для них это был особенное событие и важный день, поскольку получение нового гражданства доступно не каждому желающему и только при соблюдении особых условий.
Новые граждане страны клялись соблюдать Конституцию, законодательство РФ, исполнять обязанности граждан, защищать свободу и независимость РФ, быть верными, уважать культуру, традиции и историю России.
Начальник Управления И. Хуснутдинов поздравил всех с важным событием в жизни, а глава Общественного совета полиции С. Жеребцов напомнил права и обязанности, приобретенные с получением нового статуса. Новым россиянам объяснили, на что они теперь имеют права, что изменится в их жизни с появлением гражданства.
Паспорта гражданина России получили зампредседателя узбекской национально-культурной автономии "Турон" Е. Рафиков, который в 2004 г. приехал в Коми с семьей.
Рекомендуем по теме:
М. Бриус представил фильм «Шугалей-2» в Коми
Завершен прием в медицинские колледжи и вузы
ЦВК Воркуты перешла на газ
В правительстве Архангельской области раскритиковали подвоз воды по талонам
А. Ершов поздравил победителей Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Вологодская область должна будет вернуть часть денег, потраченных на обустройство Череповецкого индустриального парка
Ю. Бездудный поздравил работников Нарьян-Марского АТП с юбилеем образования предприятия