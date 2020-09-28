В Сыктывкаре 6 иностранцев приняли Присягу РФ

Республика Коми >> Общество >> 28.09.2020

В УМВД РФ по Сыктывкару прошла церемония принятия Присяги гражданина РФ иностранцами. Гражданство России приняли 6 человек из Украины, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана. Для них это был особенное событие и важный день, поскольку получение нового гражданства доступно не каждому желающему и только при соблюдении особых условий.

Новые граждане страны клялись соблюдать Конституцию, законодательство РФ, исполнять обязанности граждан, защищать свободу и независимость РФ, быть верными, уважать культуру, традиции и историю России.

Начальник Управления И. Хуснутдинов поздравил всех с важным событием в  жизни, а глава Общественного совета полиции С. Жеребцов напомнил права и обязанности, приобретенные с получением нового статуса. Новым россиянам объяснили, на что они теперь имеют права, что изменится в их жизни с появлением гражданства.

Паспорта гражданина России получили зампредседателя узбекской национально-культурной автономии "Турон" Е. Рафиков, который в 2004 г. приехал в Коми с семьей.

 





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