Детскую площадку «Силовичок» открыли в Архангельске

Новая детская локация вызвала массу разговоров. Для площадки были выбраны объекты на соответствующем сайта. Они соответствовали концепции тематической детской площадки. Были куплены танк "Катюша", самолет Ан-2, другие виды техники военных времен. Эта тема показалась интересной – знакомство с историей через игру.



Большую часть площадки сделали члены клуба и горожане, а "Силовичком" детскую площадку назвали из-за участия в установке предметов офицеров запаса, которые занимаются благотворительностью.



На площадке установили карусели-самолеты, танки. Есть игра "Крестики-нолики" с военными самолетами, кораблями и танками.



Но некоторым не понравилась милитаристская направленность детской площадки. Они считают, что дети не должны с детства играть в танки и приучать себя к войне. Мирных развлечений должно быть больше. Сейчас детей с пеленок начинают готовить к войне, защите страны. Расширяются ряды Юнармии, а детей лишают нормального беззаботного детства. Теперь еще и детские площадки начали делать на военную тему.