В сквере «Детский парк» в п. Искателей провели работы по озеленению

Проект реализуют по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Обязательным условием этого проекта является финансовое или трудовое участие местных жителей в благоустройстве территории.



Жители п. Искателей с представителями Администрации, депутатами высадили 25 саженцев ели в сквере «Детский парк».



Работами по озеленению завершен первый этап благоустройства сквера. Саженцы изъяты из «зон отчуждения» - участков высоковольтных линий электропередач, на которых лесных насаждений не должно быть.



Первый этап благоустройства сквера выполнила компания «ЛидерСтрой», а стоимость работ составила 6 млн руб. 4,6 млн руб. из них – деньги федерального бюджета, окружного бюджета, 1,4 млн руб. – муниципального бюджета. В рамках этого этапа заменили узкие тропинки широкими дорожками, площадками из 3D-плитки, выполнили декоративное покрытие, установили скамьи и урны, провели светодиодное освещение.



За время существования проекта формирования комфортной городской среды, т. е с 2017 по 2020 г. в поселке благоустроили 15 зон.