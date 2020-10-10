В Череповце испытывают трамвай «Богатырь»

Вологодская область >> Общество >> 10.10.2020

Новый трамвай начали испытывать в городе металлургов, о чем сообщил мэр Череповца В. Германов.

В Череповце это первый вагон с «гармошкой». Он производится на двух предприятиях в Санкт-Петербурге и Твери компанией «ПК Транспортные системы».

Ранее в городе сочлененные трамваи, т. е. состоящие из двух или нескольких салонов, соединенных «гармошкой», никогда не использовались. Сейчас нужно выяснить, как трамвай проходит повороты, так как его длина 19 метров. В салоне помещаются 180 человек. В вагоне низкий пол, широкие площадки, эргономичные сидения, а с внешней стороны вагон украшен дневными ходовыми огнями.

Пока трамвай тестируют, проезд на нем будет бесплатный. Напомним, что в городе так поступают всегда, пока транспорт не закончит испытания. В скором время власти Череповца составят и опубликуют расписание «Богатыря».

В Череповце собираются существенно обновить трамвайный парк на средства из федеральной казны. Планируют закупать только новые модели, а не пользоваться бывшими в употреблении. 





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