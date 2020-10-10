Вологодские деревянные ложки отправились в Европу

Вологодская область >> Общество >> 10.10.2020

В Европе идет постепенный переход от пластиковой одноразовой посуды, которая очень долго разлагается и засоряет почву. Эта тенденция открыла большие перспективы вологодским компаниям. Они стали выпускать  деревянную одноразовую посуду, которая уже поступила на еврорынок.

Компания ECOARMY разместила свою продукцию на электронной площадке в Центре поддержки экспорта, затем вышла в немецкую систему DTAD, чтобы участвовать в госзакупках. В июле она заключила контракт со своим первым немецким партнером на поставку партии эко-посуды на 20 тыс. евро. Заинтересованность экологической продукцией волгожан и во Франции.

Одноразовую деревянную эко-посуду делают из соединения воды, осины/березы и без химических веществ. Именно поэтому товар экологичен, имеет высокую скорость распада, не выделяет токсических веществ. Технологи компании рассказали, что производить такую продукцию сложно, а одна партия совершенно не похожа на другую.

Напомним, что весной 2020 г. Европарламент запретил продажу пластиковой посуды, эконаправление в бизнесе уверенно занимает новые ниши на рынке.





Рекомендуем по теме:

Изготовление керамических изделий на заказ: что нужно знать о лабораторной посуде

Компания из Мурманска будет поставлять в США рыбу

Выставка-ярмарка "Сделано в НАО" открылась в Нарьян-Маре

Для чего нужны анкерные системы безопасности?

Инновационный центр Архангельска представил новых резидентов

Облицовочную плитку будут производить в Костомукше


Вологодская область должна будет вернуть часть денег, потраченных на обустройство Череповецкого индустриального парка

ЦВК Воркуты перешла на газ

В центре Петрозаводска старое здание переделают в спорткомплекс

В Коми сверхплана сдадут две новые фермы

С начала года в казну НАО поступило 13 млрд руб. доходов

Ненецкий округ поборется за звание литературного флагмана России

В Апатитах пройдет симпозиум, посвященный созданию ООПТ
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета