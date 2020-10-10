Вологодские деревянные ложки отправились в Европу
В Европе идет постепенный переход от пластиковой одноразовой посуды, которая очень долго разлагается и засоряет почву. Эта тенденция открыла большие перспективы вологодским компаниям. Они стали выпускать деревянную одноразовую посуду, которая уже поступила на еврорынок.
Компания ECOARMY разместила свою продукцию на электронной площадке в Центре поддержки экспорта, затем вышла в немецкую систему DTAD, чтобы участвовать в госзакупках. В июле она заключила контракт со своим первым немецким партнером на поставку партии эко-посуды на 20 тыс. евро. Заинтересованность экологической продукцией волгожан и во Франции.
Одноразовую деревянную эко-посуду делают из соединения воды, осины/березы и без химических веществ. Именно поэтому товар экологичен, имеет высокую скорость распада, не выделяет токсических веществ. Технологи компании рассказали, что производить такую продукцию сложно, а одна партия совершенно не похожа на другую.
Напомним, что весной 2020 г. Европарламент запретил продажу пластиковой посуды, эконаправление в бизнесе уверенно занимает новые ниши на рынке.
Рекомендуем по теме:
Вологодская область должна будет вернуть часть денег, потраченных на обустройство Череповецкого индустриального парка
ЦВК Воркуты перешла на газ
В центре Петрозаводска старое здание переделают в спорткомплекс
В Коми сверхплана сдадут две новые фермы
С начала года в казну НАО поступило 13 млрд руб. доходов
Ненецкий округ поборется за звание литературного флагмана России
В Апатитах пройдет симпозиум, посвященный созданию ООПТ