Новые правила охоты ущемят права жителей НАО

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 11.10.2020

Губернатор НАО отдал поручение профильному ведомству обсудить с федеральным корректировку изменений в законе.

В мае Ю. Бездудный и депутат Госдумы С. Коткин обратились в Минприроды с просьбой внести в законопроект правил охоты изменения. Федеральное ведомство поправки внесло. Запрет на охоту не касается представителей коренных народов Сибири, Севера, Дальнего Востока, граждан, не относящихся к ним, но проживающих на прибрежных территориях, где охота является основой жизни.

В НАО важно иметь право охотиться в 15-километровой зоне. Правила охоты обязаны отвечать принципам равноправия. Если нужны будут дополнительные контакты с Минприроды РФ глава округа готов провести переговоры. Нужно отстоять право людей на свободную охот.

Согласно правилам охоты, с 2021 г. в охотничьих угодьях округа запретят любительскую и спортивную охоту на водоплавающую дичь до 15 км вглубь материка от берега Северного Ледовитого океана. В НАО в эти пределы попадут 10 населенных пунктов: Шойна, Несь, Чижа, Снопа, Индига, Белушье, Волонга, Амдерма, Кия и Усть-Кара.





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