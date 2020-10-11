Новые правила охоты ущемят права жителей НАО

Губернатор НАО отдал поручение профильному ведомству обсудить с федеральным корректировку изменений в законе.



В мае Ю. Бездудный и депутат Госдумы С. Коткин обратились в Минприроды с просьбой внести в законопроект правил охоты изменения. Федеральное ведомство поправки внесло. Запрет на охоту не касается представителей коренных народов Сибири, Севера, Дальнего Востока, граждан, не относящихся к ним, но проживающих на прибрежных территориях, где охота является основой жизни.



В НАО важно иметь право охотиться в 15-километровой зоне. Правила охоты обязаны отвечать принципам равноправия. Если нужны будут дополнительные контакты с Минприроды РФ глава округа готов провести переговоры. Нужно отстоять право людей на свободную охот.



Согласно правилам охоты, с 2021 г. в охотничьих угодьях округа запретят любительскую и спортивную охоту на водоплавающую дичь до 15 км вглубь материка от берега Северного Ледовитого океана. В НАО в эти пределы попадут 10 населенных пунктов: Шойна, Несь, Чижа, Снопа, Индига, Белушье, Волонга, Амдерма, Кия и Усть-Кара.