Сыктывкар через суд подтвердил свое право на владение стелой в Эжвинском районе

Эжвинский райсуд Сыктывкара установил владение и пользование историческим объектом – стелой "Эжвинский район".



Райадминистрация обратилась в суд, чтобы признать право на стелу муниципальной собственности. Она установлена на южной границе Эжвы у дороги Сыктывкар - Ухта.



Стелу установили 6 ноября 1988 г. к 20-летию Эжвинского района. Монтаж сделала бригада И. Боровикова из Сыктывкарского монтажного управления «Севзапэнергомонтаж».



После возведения стелы администрация была владельцем имущества, ухаживала за ней, но документы, которые бы это подтверждали, были утеряны. Признание права собственности на объект необходимо, чтобы делать технический ремонт, обслуживать объект. На ремонтные работы, очистку и мн. др. нужны деньги муниципалитета, и для порядка они должны выделяться по конкретной статье расходов.



Суд удовлетворил просьбу райадминистрации, установив факт владения стелой. Есть надежда, что стела будет под присмотром и в порядке, поскольку учитывая ее солидный возраст, она нуждается в постоянном уходе.