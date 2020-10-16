Депутатский корпус утвердил допсоглашение к договору между Архангельской областью и НАО

Ненецкий автономный округ Архангельская область >> Общество >> 16.10.2020

Законодатели утвердили проект допсоглашения к договору между властями Архангельской области и НАО о взаимодействии во время осуществлении органов госвласти субъектов РФ.

Договор устанавливает условия осуществления деятельности органами госвласти 2-х субъектов, нормативы распределения доходов. Договор продлевается по причине необходимости подготовки, внесения проектов законов о бюджете округа на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. Допсоглашением продлеваются до 2025 г. полномочия органов госвласти НАО и Архангельской области, нормативы распределения доходов. 

Пролонгация договора продлена на 3 года губернатором НАО Ю. Бездудным  и главой Архангельской области А. Цыбульским.

Напомним, что договор между органами госвласти НАО и Архангельской области о взаимодействии органов госвласти субъектов РФ предусматривает исполнение округом полномочий, на которые предусмотрено зачисление в доход бюджета округа частичных налоговых поступлений федеральных налогов, сборов, собираемых в Ненецком округе.





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