В Кольском заливе провели антитеррористические учения

Оперштабом в морском районе у Мурманска проведены плановые антитеррористические учения по пресечению террористического акта. В учениях задействовали средства и силы разных силовых ведомств, территориальные органы исполнительной власти НАО и Архангельской области. Учения проводились на территории хозобъекта.



Подразделения антитеррора отработали учебные вводные на контейнеровозе «Норильский никель» Мурманского филиала «ГМК «Норильский никель». Проверено взаимодействие, слаженность действий всех подразделений силовых структур, органов госвласти. Отработаны тактические приемы пресечения акта незаконного вмешательства в работу судна.



По мнению главы оперативного штаба в Мурманске генерал-лейтенанта С. Маслова, участники показали профессионализм, слаженность действий, способность применять на практике теоретические знания.



Напомним, что подобные учения периодически проводятся на разных объектах в городе и за его пределами. Это позволяет проверять боеспособность представителей силовых структур.