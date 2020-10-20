Трассу "Кола" отремонтировали

Республика Карелия >> Общество >> 20.10.2020

В республике впервые на краевые линии дорожной разметки нанесли разметку с шумовым эффектом. Так в Карелии закончили капремонт отрезка трассы «Кола» в Сегежском районе (с 725 по 761 км).

Во время ремонта проведены буровзрывные работы. Так как места болотистые, пришлось сделать новые насыпи, заменить слабый грунт в основании трассы, возвести новую конструкцию дорожной одежды  из современных геосинтетических материалов. На объекте уложили 37 водопропускных труб, 32 очистных сооружения, призванные защищать прилегающую территорию от загрязненных стоков.

На отрезке трассы установили 271 дорожный знак. Новая разметка создает шумовой эффект, который заставляет водителя задуматься об опасности съезда в кювет, что особенно важно в темное время суток, когда человек засыпает. На 36 км трассы улучшили видимость, установили 16 км барьерного ограждения.

И. Кукелева, специалист ФКУ Упрдор «Кола» по связям с общественностью, сообщила, что для проведения работ отрезок для капремонта разбили на 3 этапа по 12 км.





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