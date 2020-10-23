На Красную пристань Архангельска высадился Г. Седов

Арт-бригада «Сборной Тайболы» создает недалеко от морского музея композицию из дерева, посвященную легендарной экспедиции Седова на Северный Полюс.



Северодвинские мастера реализуют масштабный проект на Красной пристани. После фонарщика, «Окна в Арктику» на набережной устанавливают скульптурную многофигурную композицию.



Все фигуры сделаны из дерева. Полярный исследователь выполнен в парадном кителе. Рядом с ним находятся несколько собак, одна из них сидит по стойке смирно, одна спит, свернувшись в клубок. Фрам – вожак собачьей стаи. Некоторые собаки стоят и с нетерпением ждут поездки. Рядом сидят матросы Пустошный и Линник, вместе с Седовым отправившиеся на Северный Полюс.



Экспедиция Седова — драматическая история страны. Автор композиции А. Менухов задумывал ее в традиции деревянной скульптуры Русского Севера. Экспедиция была серьезной, но плохо подготовленной. Одна половина команды ушла в самом начале экспедиции, а вместо арктических лаек продавцы подсунули Седову архангельских дворняг.