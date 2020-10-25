В микрорайоне Лесозавод торжественно открыли благоустроенную общественную территорию

У благоустроенной территории появилось ограждение, установлена игровая площадка, спортивная площадка, урны, скамейки, декоративное освещение, уложена тротуарная дорожка.



В открытии площадки приняли участие вице-губернатор НАО А. Блощинский, мэр Нарьян-Мара О. Белак, представители Департамента строительства, энергетики, транспорта НАО.



Общественная территория находится в районе ул. Комсомольская, Бондарная. Она обустроена по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».



Работы обошлись в 11,4 млн руб. 3,9 млн руб.– деньги федерального бюджета. В 2019 г. площадка заняла 6-е место в рейтинговом голосовании горожан за первоочередные объекты благоустройства. За 2 года в городе реализовали все проекты.



В прошлом году в Нарьян-Маре построили спортивную площадку в Рождественском пер., детский игровой городок у Центра занятости, сквер у школы №5, общественную территорию у дома №6 на ул. Ленина. В этом году реализованы спортивные и игровые площадки у ул. Комсомольская и на перекрестке ул. Меньшикова и ул. 60 лет СССР.