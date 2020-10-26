8-метровый фонтан смонтируют ко дню рождения Череповца

Новая светодиодная конструкция будет установлена в ближайшее время на площади Молодежи в Череповце. Монтажом занимаются работники «Электросети». Для нового фонтана закуплено 1,5 км дюралайта, 150 м гирлянд. Этого должно хватить для получения интересного цветового решения.



Центр фонтана будет постоянно светиться одним цветом, на дугах частях конструкции будет эффект струящейся воды. В фонтане будет 4 цвета: мягкий белый в центре, холодный синий и белый на дугах частях, а заборчик будет окрашен в красные тона.



Всего ко Дню города в Череповце откроют 5 светодиодных фонтанов. Все они до 1 декабря появятся на площадях Металлургов и Химиков, рядом с Ледовым дворцом, в парке 200-летия. Эти фонтаны меньше того, что появится на площади Молодежи. Здесь конструкция будет иметь 8 м в высоту и 12 в ширину. Он в 1,5 раза больше фонтана, установленного в городе прошлой зимой. Череповец одновременно подготовится к дню рождения и к Новому году, так как практика показала, что светодиодные фонтаны очень нравятся горожанам.