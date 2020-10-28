Названы сроки выхода на пенсию жителей Карелии

Республика Карелия >> Общество >> 28.10.2020

Пенсионный фонд Карелии сообщил, что с 2019 г. начался переходный период повышения пенсионного возраста.

Жители Карелии имеют право выйти на пенсии досрочно (раньше на 5 лет). У женщин, которым в этом году исполняется 50 лет, у мужчин, которым исполняется 55 лет, есть право на получение страховой пенсии по старости, которые наступит через 1,5 года (второе полугодие 2021 г.), если день рождения выпадает на первое полугодие, или в первом полугодии 2022 г., если день рождения во второй половине года.

С начала года в Карелии ПФ назначил 3,4 тыс. пенсий по старости. В республике граждан, получающих страховую пенсию по старости, - 207800, что на 1370 меньше, чем годом ранее. Всего получателей пенсий 238160 человек.

В этом году стали пенсионерами 1 тыс. женщины с двумя детьми (они выходят на пенсию в 50 лет). 500 жителей Карелии получили пенсии по старости без повышения пенсионного возраста, так как имеют льготы за работу во вредных и тяжелых условиях.

22 % пенсионеров продолжают работать, но число работающих пенсионеров сократилось на 2 тыс. человек.





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