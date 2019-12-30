Варианты реконструкции дороги от Мишуково до Снежногорска рассматривают в Мурманской области

Автотрасса улучшит транспортную доступность к Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений, «Лавне».



В регионе прорабатывают вопрос реконструкции дороги «Мишуково – Снежногорск». Дорога располагается в 19 км от примыкания к федеральной автотрассе «Кола».



Тема строительства дороги обсуждалась на заседании научно-технического совета ФДА. Реконструкция автотрассы улучшит транспортную доступность к терминалу для перегрузки угля «Лавна» и Центру «НОВАТЭКа».



Министр транспорта Мурманской области А. Гришин рассказал, что разработано несколько вариантов автодороги и строительства искусственных сооружений. Откосы хотят укрепить обломочными породами, образовавшимися во время буровзрывных работ.



Члены совета ФДА высказали свои замечания по проекту. Технические решения проработают с учетом нюансов сооружения мостовых сооружений через Большую Лавну и Малу, рельефа, актуальности расценок.



В рамках проекта «Коларктик» также ведется строительство дороги «Кола – Верхнетуломский – МАПП «Лотта».