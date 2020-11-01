Шестилетнюю Ксению Берсеневу из Вологды наградили медалью «За проявленное мужество»

Вологодская область >> Общество >> 01.11.2020

Шестилетняя Ксения Берсенева из Вологды награждена медалью Совета Федерации за спасение брата из огня. Седьмая церемония награждения детей, проявивших мужество, прошла в онлайн-формате. Награду вручил губернатор Вологодской области О. Кувшинников.

Губернатор выразил восхищение поступком девочки, которая, несмотря на свой возраст во время пожара выбросила с третьего этажа на руки спасателям младшего брата, а потом спрыгнула сама.

Дети после пожара были доставлены в больницу, а сейчас чувствуют себя хорошо. Спасти детей помогли рабочие, проводившие рядом ремонт здания. Пожарные расчеты прибыли через 5 минут, потушили огонь, а сотрудники МЧС вывели из дома 6 человек. Рабочие из соседнего здания увидели из окон дым, побежали выламывать дверь. Некоторые остались внизу ловить детей, и так как ничего под рукой не оказалось, пришлось ловить прямо в руки.

Причиной пожара стала нерабочая зажигалка, которую дедушка дал внуку. Пока ребенок играл, от искры загорелась бумага, а потом огонь быстро перекинулся на мебель.





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