Шестилетнюю Ксению Берсеневу из Вологды наградили медалью «За проявленное мужество»

Шестилетняя Ксения Берсенева из Вологды награждена медалью Совета Федерации за спасение брата из огня. Седьмая церемония награждения детей, проявивших мужество, прошла в онлайн-формате. Награду вручил губернатор Вологодской области О. Кувшинников.



Губернатор выразил восхищение поступком девочки, которая, несмотря на свой возраст во время пожара выбросила с третьего этажа на руки спасателям младшего брата, а потом спрыгнула сама.



Дети после пожара были доставлены в больницу, а сейчас чувствуют себя хорошо. Спасти детей помогли рабочие, проводившие рядом ремонт здания. Пожарные расчеты прибыли через 5 минут, потушили огонь, а сотрудники МЧС вывели из дома 6 человек. Рабочие из соседнего здания увидели из окон дым, побежали выламывать дверь. Некоторые остались внизу ловить детей, и так как ничего под рукой не оказалось, пришлось ловить прямо в руки.



Причиной пожара стала нерабочая зажигалка, которую дедушка дал внуку. Пока ребенок играл, от искры загорелась бумага, а потом огонь быстро перекинулся на мебель.

