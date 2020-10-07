В Архангельске открыли памятник академику Н. Лаверову

Архангельская область >> Общество >> 04.11.2020

В Архангельске состоялось торжество по случаю открытия памятника академику Н. Лаверову у нового научно-лабораторного корпуса ФИЦ комплексного изучения Арктики  РАН.

Автор памятника - скульптор В. Тищенко из Москвы, работавшая над двумя памятниками Лаверову. Один установлен на Новодевичьем кладбище, где похоронен академик, второй - на его малой родине у Коношской школы. Скульптура в Соломбале установлена по инициативе властей Архангельской области и Ломоносовского фонда.

В церемонии открытия монумента принимал участие министр науки и ВО РФ В. Фальков.

Открытие памятника — возможность увековечить великого ученого,  восстановление исторической справедливости. Лаверов — ученый мирового масштаба, и открытие нового исследовательского центра во многом его заслуга. Академик сделал многое для становления Архангельской области научным центром по изучению Арктики.

Памятник ранее планировали открыть напротив здания "АГД Даймондс", и даже вырубили для этого здоровые 50-летние ели, но родственники не дали согласия на установку памятника в этом месте.





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