В Архангельске открыли памятник академику Н. Лаверову

В Архангельске состоялось торжество по случаю открытия памятника академику Н. Лаверову у нового научно-лабораторного корпуса ФИЦ комплексного изучения Арктики РАН.



Автор памятника - скульптор В. Тищенко из Москвы, работавшая над двумя памятниками Лаверову. Один установлен на Новодевичьем кладбище, где похоронен академик, второй - на его малой родине у Коношской школы. Скульптура в Соломбале установлена по инициативе властей Архангельской области и Ломоносовского фонда.



В церемонии открытия монумента принимал участие министр науки и ВО РФ В. Фальков.



Открытие памятника — возможность увековечить великого ученого, восстановление исторической справедливости. Лаверов — ученый мирового масштаба, и открытие нового исследовательского центра во многом его заслуга. Академик сделал многое для становления Архангельской области научным центром по изучению Арктики.



Памятник ранее планировали открыть напротив здания "АГД Даймондс", и даже вырубили для этого здоровые 50-летние ели, но родственники не дали согласия на установку памятника в этом месте.