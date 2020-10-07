Набережную в Кандалакше украсят деревьями

В Кандалакше на набережной реки появятся 100 саженцев деревьев разных пород. Новую зону отдыха будут украшать рябины, сосны, березы, кедровый стланик, можжевельник, лиственница, жимолость, пихта и сирень. ?Это разнообразит скудный северный ландшафт.?



Также на набережной началось оформление газонов, тротуаров и обочин, установка комплекса для игр и монтаж скейт-площадки. Уже подходит к концу монтаж освещения.



Глава Кандалакшского района М. Павлов рассказал, что все работы проводятся согласно проекту. В городе появиться зона для отдыха горожан. Сейчас в Кандалакше с этим проблемы. Зеленых зон мало, горожане считают, что им негде проводить свободное время на свежем воздухе, поэтому благоустройство набережной – огромный шаг навстречу пожеланиям местных жителей.

Полностью речную набережную благоустроят лишь в следующем году, когда будут подготовлены и украшены клумбы, высажены многолетние виды цветов, посеяна трава. Основную массу работ постараются завершить в этом году до наступления заморозков. ???