Набережную в Кандалакше украсят деревьями

Мурманская область >> Общество >> 05.11.2020

В Кандалакше на набережной реки появятся 100 саженцев деревьев разных пород. Новую зону отдыха будут украшать рябины, сосны, березы, кедровый стланик, можжевельник, лиственница, жимолость, пихта и сирень. ?Это разнообразит скудный северный ландшафт.?

Также на набережной началось оформление газонов, тротуаров и обочин, установка комплекса для игр и монтаж скейт-площадки. Уже подходит к концу монтаж освещения.

Глава Кандалакшского района М. Павлов рассказал, что все работы проводятся согласно проекту. В городе появиться зона для отдыха горожан. Сейчас в Кандалакше с этим проблемы. Зеленых зон мало, горожане считают, что им негде проводить свободное время на свежем воздухе, поэтому благоустройство набережной – огромный шаг навстречу пожеланиям местных жителей.
Полностью речную набережную благоустроят лишь в следующем году, когда будут подготовлены и украшены клумбы, высажены многолетние виды цветов, посеяна трава. Основную массу работ постараются завершить в этом году до наступления заморозков. ???





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