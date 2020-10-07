В Череповец придет еще один трамвай

В городе проходят испытания новых трамваев. Испытания предшественника уже подошли к концу. Это была модель «Богатырь».



За месяц эксплуатацию опытного образца не было ни одной поломки, неисправности, а рейсы по расписанию выполнялись на 100%.



«Богатырь» может стать трамваем, который выберут для постоянного использования в Череповце. Но для чистоты эксперимента испытают и новую модель из Усть-Катавского завода. Вагон ожидают в Череповец в ближайшие дни.



Ранее в 2020 г. в городе протестировали 2 модели трамвая «Уралтрансмаша», но в одном произошло задымление во время рейса, второй вызвал нарекания другого характера. Двухсекционный «Богатырь» стал третьим, принимающим участие в тестах. Он выпущен на Тверском вагоностроительном заводе. Горожане пока им довольны, особенно его современный видом и уютным салоном. Жители города оценили и его вместимость, широкие площадки, эргономичные сиденья.



Стоимость одного «Богатыря» 80 млн руб. Трамваи других производителей стоят дешевле, но при покупке во главу вопроса становится качество и комфорт.

