В Череповец придет еще один трамвай

Вологодская область >> Общество >> 07.11.2020

В городе проходят испытания новых трамваев. Испытания предшественника уже подошли к концу. Это была модель «Богатырь».

За месяц эксплуатацию опытного образца не было ни одной поломки, неисправности, а рейсы по расписанию выполнялись на 100%.

«Богатырь» может стать трамваем, который выберут для постоянного использования в Череповце. Но для чистоты эксперимента испытают и новую модель из Усть-Катавского завода. Вагон ожидают в Череповец в ближайшие дни.

Ранее в 2020 г. в городе протестировали 2 модели трамвая «Уралтрансмаша», но в одном произошло задымление во время рейса, второй вызвал нарекания другого характера. Двухсекционный «Богатырь» стал третьим, принимающим участие в тестах. Он выпущен на Тверском вагоностроительном заводе. Горожане пока им довольны, особенно его современный видом и уютным салоном. Жители города оценили и его вместимость, широкие площадки, эргономичные сиденья.

Стоимость одного «Богатыря» 80 млн руб. Трамваи других производителей стоят дешевле, но при покупке во главу вопроса становится качество и комфорт.





Рекомендуем по теме:

В Череповце на линию вышел первый трамвай с валидаторами

В Череповце испытывают трамвай «Богатырь»

В Череповце припарковался паровоз с санитарным вагоном времен ВОв

Е. Яковлеву покорила карельская природа

Череповец вошел в Топ-10 городов с лучшим общественным транспортом

Череповец может получить статус ТОР


В Мурманской области появится культурный хаб «Контейнер Холл»

А. Цыбульский предложил компенсировать убытки бюджета Архангельской области

Мурманское морское пароходство признали банкротом

Обрезку тополей в Архангельске завязали на движение сока

Донорской крови двух групп остро не хватает в Петрозаводске

Аграрии Ненецкого округа отмечают профессиональный праздник

Основание музтеатра в Петрозаводске отремонтируют за 2,5 млн руб.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета