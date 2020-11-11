Мэр Архангельска совершил поездку по городу

Архангельская область >> Общество >> 11.11.2020

Д. Морев отметил, что к северу от ул. Воскресенской на домах граффити больше, чем в южной части. Благоустройство набережной, Петровский сквер, озеленение «Зарусья», валяющийся мусор вдоль железнодорожной дороги, граффити на доме у сквера Победы – все это попало под прицел мэра.

Морев заметил, что в Ломоносовском округе меньше граффити, чем в Октябрьском. Общий вид города портят не они, а бесхозные территории. Их нужно за кем-то закрепить, чтобы не было участков, за которыми никто не следит, и никто не убирает.

На Смольном Буяне идет строительство тротуара вдоль железнодорожной насыпи. Здесь градоначальника ждали активисты дома № 4 по ул. Стрелковой Н. Титова и Е. Самойлова. Женщины просили отсыпать переход Новоквартальной ул. с огромными лужами, из-за которых по улице невозможно пройти. Также они сообщили, что территорию вдоль тротуара никто не убирает.

Морев заверил, что идет проработка создания муниципального предприятия, в обязанности которого будет входить благоустройство, в том числе бесхозных территорий.





Рекомендуем по теме:

Окраины Архангельска утопают в мусоре

В Усинске "завелся" кот ученый

На ремонт тротуаров в Сыктывкаре направят 6 млрд руб.

Ко Дню металлурга в Череповце открыли новый сквер

Замена плиточного тротуара асфальтом

Мончегорск украсят граффити и рисунками


Съемки сериала «Баренцево море» в Мурманске переносятся из-за коронавируса

Донорской крови двух групп остро не хватает в Петрозаводске

А. Цыбульский обсудил с грузоотправителями варианты развития порта Экономия

Основание музтеатра в Петрозаводске отремонтируют за 2,5 млн руб.

Мурманские спортсмены не доехали до Санкт-Петербурга из-за коронавируса

Картофельная моль уничтожает урожай в Коми

Инвестиционные проекты из Мурманской области получат серьезную господдержку
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета