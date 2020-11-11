Мэр Архангельска совершил поездку по городу

Д. Морев отметил, что к северу от ул. Воскресенской на домах граффити больше, чем в южной части. Благоустройство набережной, Петровский сквер, озеленение «Зарусья», валяющийся мусор вдоль железнодорожной дороги, граффити на доме у сквера Победы – все это попало под прицел мэра.



Морев заметил, что в Ломоносовском округе меньше граффити, чем в Октябрьском. Общий вид города портят не они, а бесхозные территории. Их нужно за кем-то закрепить, чтобы не было участков, за которыми никто не следит, и никто не убирает.



На Смольном Буяне идет строительство тротуара вдоль железнодорожной насыпи. Здесь градоначальника ждали активисты дома № 4 по ул. Стрелковой Н. Титова и Е. Самойлова. Женщины просили отсыпать переход Новоквартальной ул. с огромными лужами, из-за которых по улице невозможно пройти. Также они сообщили, что территорию вдоль тротуара никто не убирает.



Морев заверил, что идет проработка создания муниципального предприятия, в обязанности которого будет входить благоустройство, в том числе бесхозных территорий.