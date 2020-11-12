Морской порт Лавна остался без железнодорожной линии

«Стройгазконсалтинг» не собирается строить железнодорожную ветку к порту Лавна. Минтранс России и компания расторгли контракт и не имеют претензий друг к другу.



Цена контракта - 45 млрд руб. На 26 млрд руб. работы были выполнены. Новый подрядчик будет определен по итогам конкурса.



Напомним, что первую очередь планировали запустить в этом году, но потом решили промежуточную веху убрать из плана. Проект может быть отложен на неопределенный срок.



Железнодорожная ветка должна была идти от Выходного до Лавны через р. Тулому. Длина линии – 46 км.



О том, что будут строить «Лавну» было известно в 2012 г. Работы шли по программе развития Мурманского транспортного узла. Пропускная способность должна была составить 28 млн тонн. Губернатор региона А. Чибис предложил увеличить ее до 44 млн тонн и до 100 млн тонн в перспективе.



В марте сало известно, что «Лавну» сделают в 2022 г. с мощностью 18 млн тонн. По железнодорожной ветке собираются перевозить уголь. В прошлом месяце строительство оказалось под вопросом из-за падения цен.