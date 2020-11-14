В Череповце у Ясной Поляны установили камеры видеонаблюдения
В режиме теста камеры работают на ул. Энергетиков. Сегмент системы "Поток" распознает регистрационные госзнаки, фиксирует скорость автомобилей. Камеры позволяют контролировать обстановку в районе, ранее находившемуся вне зоны видимости полиции. После окончания пусконаладочных работ начнется фиксирование нарушений. Об этом рассказала Е. Кубышкина - сотрудник пресс-службы УМВД РФ по Череповцу.
УМВД Вологодской области и компания «Апатит» проводят профилактическую работу по выявлению, пресечению правонарушений на производствах фосфорного и азотного комплекса.
Система распознает знаки на проезжающих автомобилях, улавливает объекты на обеих полосах движения.
Поскольку Ясная Поляна – это деревня, здесь никогда ранее не было камер видеонаблюдения, поэтому сегмент системы "Поток" стал своеобразной новинкой. Было принято решение о ее внедрении не только ради поимки нарушителей дорожного движения, но и для выявления незаконного вывоза продукции и сырья с местных предприятий. Все дороги идут через Ясную Поляну.
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