В Череповце у Ясной Поляны установили камеры видеонаблюдения

Вологодская область >> Общество >> 14.11.2020

В режиме теста камеры работают на ул. Энергетиков. Сегмент системы "Поток" распознает регистрационные госзнаки, фиксирует скорость автомобилей. Камеры позволяют контролировать обстановку в районе, ранее находившемуся вне зоны видимости полиции. После окончания пусконаладочных работ начнется фиксирование нарушений. Об этом рассказала Е. Кубышкина - сотрудник пресс-службы УМВД РФ по Череповцу.

УМВД Вологодской области и компания «Апатит» проводят профилактическую работу по выявлению, пресечению правонарушений на производствах фосфорного и азотного комплекса.

Система распознает знаки на проезжающих автомобилях, улавливает  объекты на обеих полосах движения.

Поскольку Ясная Поляна – это деревня, здесь никогда ранее не было камер видеонаблюдения, поэтому сегмент системы "Поток" стал своеобразной новинкой. Было принято решение о ее внедрении не только ради поимки нарушителей дорожного движения, но и для выявления незаконного вывоза продукции и сырья с местных предприятий. Все дороги идут через Ясную Поляну.





Рекомендуем по теме:

В мурманских скверах установили камеры видеонаблюдения

Почему важно правильно определять месторасположение камер видеонаблюдения

Оперативно-профилактическое мероприятие "Мотоцикл" проели в НАО

В целях повышения контроля качества за оказанием социальных услуг Отделение соцзащиты населения НАО установило камеры видеонаблюдения

В Череповце на линию вышел первый трамвай с валидаторами

В Коми грузоперевозчиков начнут штрафовать за перевес


Архангельскую компанию «АГД-Даймондс» могут продать повторно

Съемки сериала «Баренцево море» в Мурманске переносятся из-за коронавируса

«Ночь искусств» в Карелии пройдет на 17 площадках

Мурманские спортсмены не доехали до Санкт-Петербурга из-за коронавируса

Инвестиционные проекты из Мурманской области получат серьезную господдержку

В Архангельске открыли памятник академику Н. Лаверову

Жилье в Териберке догоняет по цене мурманскую недвижимость
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета