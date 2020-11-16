Парфенчиков обязал работодателей доставлять своих сотрудников на работу и обратно
Глава Карелии отдал распоряжение об усилении ограничений, которое затронуло работу магазинов, ТЦ.
Со вчерашнего дня все работодатели обязаны обеспечить доставку сотрудников на работу утром и домой вечером.
Так как транспорт является источником заражения коронавирусом, ограничено количество перевозимых пассажиров до 50%, т. е. только на сидячих местах. Работодателям нужно позаботиться о транспортировке сотрудников к месту работы.
Введение новых мер вызвано ростом заболеваемости коронавирусом. Всю прошедшую неделю в Карелии регистрируется по 300-380 новых больных ежедневно.
Распоряжение коснулось работы магазинов, которые с 19 ноября ограничивают количество покупателей. В магазинах площадью до 200 кв. м. — не больше 1 покупателя на 20 кв. м. Для магазинов розничной торговли более 200 кв. м. — не больше 1 посетителя на 30 кв. м. Правило действует в Кеми, Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже, Лахденпохье, Олонце, Пудоже, Лрухи, Сортавале, Костомукше, Беломорске, Суоярве, Медвежьегорске, Питкяранте, Калевале и в п. Муезерский.
Торговые точки, нарушающие распоряжение главы Карелии, будут штрафоваться.
Рекомендуем по теме:
Архангельскую компанию «АГД-Даймондс» могут продать повторно
Съемки сериала «Баренцево море» в Мурманске переносятся из-за коронавируса
«Ночь искусств» в Карелии пройдет на 17 площадках
Спортсмены НАО завоевали золото и серебро Первенства и Чемпионата России по северному многоборью
Между окружными НКО распределили 1,4 млн руб.
Жилье в Териберке догоняет по цене мурманскую недвижимость
Инвестиционные проекты из Мурманской области получат серьезную господдержку