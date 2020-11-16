Парфенчиков обязал работодателей доставлять своих сотрудников на работу и обратно

Республика Карелия >> Общество >> 16.11.2020

Глава Карелии отдал распоряжение об усилении ограничений, которое затронуло работу магазинов, ТЦ.

Со вчерашнего дня все работодатели обязаны обеспечить доставку сотрудников на работу утром и домой вечером.

Так как транспорт является источником заражения коронавирусом, ограничено количество перевозимых пассажиров до 50%, т. е. только на сидячих местах. Работодателям нужно позаботиться о транспортировке сотрудников к месту работы.

Введение новых мер вызвано ростом заболеваемости коронавирусом. Всю прошедшую неделю в Карелии регистрируется по 300-380 новых больных ежедневно.

Распоряжение коснулось работы магазинов, которые с 19 ноября ограничивают количество покупателей. В магазинах площадью до 200 кв. м. — не больше 1 покупателя на 20 кв. м. Для магазинов розничной торговли более 200 кв. м. — не больше 1 посетителя на 30 кв. м. Правило действует в Кеми, Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже, Лахденпохье, Олонце, Пудоже, Лрухи, Сортавале, Костомукше, Беломорске, Суоярве, Медвежьегорске, Питкяранте, Калевале и в п. Муезерский.

Торговые точки, нарушающие распоряжение главы Карелии, будут штрафоваться.





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