Свежие новости большого тенниса
В этой статье наши журналисты собрали для Вас самые свежие новости тенниса. Читайте в этом выпуске новостей тенниса: украинская теннисистка Марта Костюк попала в основную сетку турнира в Линце; названы имена участников итогового турнира ATP-2020; кто смог пробиться в полуфинал Мастерса в Париже.
Марта Костюк попала в основную сетку турнира в Линце
После того, как с турнира в Линце снялась Мартина Тревисан, Марта Костюк попала в основную сетку соревнования. В основной сетке турнир начнет вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.
Ангелина Калинина и Катарина Завацкая стартуют уже в квалификации. Соперницей Калининой будет болгарка Изабелла Шиникова, а Завацкая сразится с хорваткой Аной Конюх.
Если обе украинки победят своих соперниц, они сыграют в финале квалификации. Напомним, что старт турнира состоится 9 ноября.
Кто попал на итоговый турнир ATP
Итак, на итоговый турнир ATP-2020 в одиночном разряде попали:
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Новак Джокович (Сербия).
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Рафаэль Надаль (Испания).
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Доминик Тим (Австрия).
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Стефанос Циципас (Греция).
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Даниил Медведев (Россия).
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Александр Зверев (Германия).
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Андрей Рублев (Россия).
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Диего Шварцман (Аргентина).
Диего Шварцман - последний из участников. Для 29-летнего аргентинца это первый шанс за всю карьеру попасть в ТОП-8. Напомним, что турнир стартует 15 ноября в Лондоне.
Ранее в новостях тенниса СМИ писали, что Бондаренко завершила выступление в парном турнире ITF в Чарльстоне.
Уже известны имена полуфиналистов Мастерса в Париже
В пятницу 6 ноября прошли матчи ? финала Мастерса в Париже. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль снова победил. Тем самым, он реабилитировался после проигрыша первого сета в матче против своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусты. Матч окончился со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Эта история точь-в-точь повторяет противостояние с Фелисиано Лопесом.
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Тем временем, знаменитый канадский теннисист Милош Раонич отыгрался со счета 1:5 на тай-брейке третьего сета в соревновании против 22-летнего француза Уго Умбера. Счет - 6:3, 3:6, 7:6 (7).
Аргентинский теннисист Диего Шварцман уступил россиянину Даниилу Медведеву со счетом 3:6, 1:6, но все же вошел в восьмерку участников Итогового турнира ATP-2020.
В последнем матче скандальный немецкий теннисист Александр Зверев смог победить швейцарского оппонента Стэна Вавринку со счетом 6:3, 7:6(1).
В финале сыграют пары:
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Рафаэль Надаль - Александр Зверев.
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Даниил Медведев - Милош Раонич.
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