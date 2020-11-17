Свежие новости большого тенниса

В этой статье наши журналисты собрали для Вас самые свежие новости тенниса. Читайте в этом выпуске новостей тенниса: украинская теннисистка Марта Костюк попала в основную сетку турнира в Линце; названы имена участников итогового турнира ATP-2020; кто смог пробиться в полуфинал Мастерса в Париже.

Марта Костюк попала в основную сетку турнира в Линце

После того, как с турнира в Линце снялась Мартина Тревисан, Марта Костюк попала в основную сетку соревнования. В основной сетке турнир начнет вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.

Ангелина Калинина и Катарина Завацкая стартуют уже в квалификации. Соперницей Калининой будет болгарка Изабелла Шиникова, а Завацкая сразится с хорваткой Аной Конюх.

Если обе украинки победят своих соперниц, они сыграют в финале квалификации. Напомним, что старт турнира состоится 9 ноября.

Кто попал на итоговый турнир ATP

Итак, на итоговый турнир ATP-2020 в одиночном разряде попали:

Новак Джокович (Сербия).

Рафаэль Надаль (Испания).

Доминик Тим (Австрия).

Стефанос Циципас (Греция).

Даниил Медведев (Россия).

Александр Зверев (Германия).

Андрей Рублев (Россия).

Диего Шварцман (Аргентина).

Диего Шварцман - последний из участников. Для 29-летнего аргентинца это первый шанс за всю карьеру попасть в ТОП-8. Напомним, что турнир стартует 15 ноября в Лондоне.

Ранее в новостях тенниса СМИ писали, что Бондаренко завершила выступление в парном турнире ITF в Чарльстоне.

Уже известны имена полуфиналистов Мастерса в Париже

В пятницу 6 ноября прошли матчи ? финала Мастерса в Париже. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль снова победил. Тем самым, он реабилитировался после проигрыша первого сета в матче против своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусты. Матч окончился со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Эта история точь-в-точь повторяет противостояние с Фелисиано Лопесом.

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Тем временем, знаменитый канадский теннисист Милош Раонич отыгрался со счета 1:5 на тай-брейке третьего сета в соревновании против 22-летнего француза Уго Умбера. Счет - 6:3, 3:6, 7:6 (7).

Аргентинский теннисист Диего Шварцман уступил россиянину Даниилу Медведеву со счетом 3:6, 1:6, но все же вошел в восьмерку участников Итогового турнира ATP-2020.

В последнем матче скандальный немецкий теннисист Александр Зверев смог победить швейцарского оппонента Стэна Вавринку со счетом 6:3, 7:6(1).

В финале сыграют пары: