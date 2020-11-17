Место отпевания губернатора Поморья посетил владыка Корнилий

Вологодская область >> Общество >> 17.11.2020

Митрополит Холмогорский и Архангельский Корнилий побывал в храме великомученика Георгия Победоносца в Тойнокурье. Владыка побеседовал с настоятелем церкви Д. Костюченко, встретился с жителями села.

Храм в Тойнокурье древний. Он впервые упоминается в архивах в 1587 г., но в 30-х годах прошлого века был снесен. Восстановить его решили жители двух деревень – Малое и Большое Тойнокурье. С 2003 г. строительство велось на деньги населения. Им также помогал губернатор А. Ефремовов. Храм был готов в августе 2004 г. Его строительство стало последним делом А. Ефремова на посту губернатора. Именно в этой церкви отпевали покойного осенью 2009 г.

Церковь является памятником губернатору Поморья. Ее легко увидеть, проезжая по трассе Северодвинск-Архангельск у с. Тойнокурье.
Согласно легенде, камни из разрушенного храма служили фундаментом Драмтеатра в Архангельске, но подтверждения этому факту нет. Десятки лет на пустыре, оставшемся после снесенной церкви, невозможно было построить жилую избу или сарай.





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