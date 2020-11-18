Портал для обмена данными создают на площадке Баренцева секретариата

Мурманская область >> Общество >> 18.11.2020

Единый портал будет использоваться странами БЕАР для быстрого обмена информацией. Об этом стало известно на III международной сессии "Сотрудничество в Арктике".

Портал между губерниями будет работать на площадке Баренцева секретариата. Он даст возможность понимать, какие решения принимаются, кем. Такое взаимодействие полезно. Например, хорошо себя показало приграничное взаимодействие с участниками II онлайн-сессии "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса", когда стороны договорились запустить электрошатл между Заполярным и Киркенесом (Норвегия). Изначально обсуждалась тема коронавируса, а договорились о транспортном проекте. Благодаря площадке страны могут находить новые решения.

Справка. В сессии "Сотрудничество в Арктике" принимали участие представители СФ и МИД России, губернаторы и дипломаты северных государств. Участники в онлайн формате обсудили  спектр вопросов  по многостороннему сотрудничеству в Арктике с акцентом на особенности Баренцева региона, от транспорта и туризма до экологии и экономки.





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