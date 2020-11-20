В парках Череповца поставят модульные туалеты
Мэр города В. Германов опубликовал в соцсети размышления о городских туалетах. В Череповце их просто нет, так как считается, что если город маленький, всегда можно добежать до дома. Но как быть туристам?
В туристической Вологде у Соборной горки несколько пошатывающихся биотуалетов, зайти в которые – унизить свое достоинство. Страдают от отсутствия туалетов водители и кондукторы автобусов.
В Череповце уже начали приглядываться к модульным стационарным кабинам, подключенным к сетям водоснабжения, приспособленным для маломобильных граждан. На вид они неказисты, но на ветру не шатаются. Кроме того, выглядят они эстетично и не портят своим присутствием презентабельность Череповца. Такие туалеты планируют установить в парках, на площадях.
Синие биотуалеты неприемлемы для современного города. Использовать их можно только во время массовых мероприятий. Например, ими можно пользоваться на гуляниях, ярмарках, фестивалях. Перед Новым годом такие туалеты установят в шаговой доступности от главной елки.
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