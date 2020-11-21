В Усть-Куломском и Усть-Цилемских районах появятся реабилитационные центры для детей

Республика Коми >> Общество >> 21.11.2020

В инвестиционную адресную программу Коми включили предложения о строительстве реабилитационных центров для детей в Усть-Куломском, Усть-Цилемском районах в 2021-2023 гг.

В этих учреждениях планируют принимать по 15 детей, чьим жизням и здоровью угрожает опасность. Реабилитационные центры — важное направление. Помощь детям, живущим в угрожающей обстановке, должна быть приоритетом подпрограммы, работа должна быть проведена во всех муниципалитетах.

Замминистра труда Коми А. Хохлов пояснил, что в следующем году планируется разработка проекта для здания в Усть-Куломском районе, на что выделят 6 млн руб. 46 млн руб. выделят на строительство в 2022-2023 гг.

В Усть-Цильме 2 варианта развития. Можно построить центр, а можно воспользоваться имеющимся зданием. Здание для реабилитационного центра может быть возведено по типовому проекту. Но строительство не обязательно, так как помещение, пригодное для организации приюта есть. Это здание госаптек. Аптеки собираются перенести, а помещения можно переделать в сжатые сроки, что удешевит работы.





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