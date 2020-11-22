В Петрозаводске готовят к посадке "Дерево дружбы"

Республика Карелия >> Общество >> 22.11.2020

Рабочие вырыли котлован и начали монтировать композицию "Дерево Дружбы". Напротив здания Петрозаводского госуниверситета в парке Победы будет установлена скульптура к 100-летию Карелии. Тендер на ее установку выиграла компания «Возрождение Торговый Дом» (Санкт-Петербург). На мероприятие власти выделили 14,5 млн руб.

Сейчас на месте установке идет заливка заводского фундамента, на который установят опорную часть монумента. Планируется привести в порядок и благоустроить территорию у скульптурной композиции. Здесь смонтируют скамейки, урны, декоративную стенку с наименованиями городов-побратимов, оборудуют цветники и пешеходные дорожки, установят опоры для освещения.

Напомним, что ранее установленное "Дерево дружбы" еще в апреле демонтировали и отвезли для реставрации на завод "Петрозаводскмаш". Его нужно было отремонтировать, снять надписи. Установить памятный знак собирались летом, но на другом месте — набережной Онежского озера. Но провести установку в срок не получилось, и теперь приходится это делать в морозы.





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