В Архангельске построят новый культурно-деловой центр
На Поморской улице построят новый культурно-деловой центр. Ранее здесь находился торговый дом купца Сергеева. Строительством здания займется компания «Титан-Девелопмент». Завершить работы планируют в июне 2021 г.
На фасаде центра используют архитектурные мотивы застройки города конца 19 — начала 20 веков: пилястры, арки, карнизы и кованые решетки. На крыше угловой башни разместятся часы, которые подчеркнут исторически-деловое назначение этого здания и связь с расположенной ранее на этом месте мастерской часовщика.
Местным жителям этот проект не нравится. Они отмечают, что в последние годы в Архангельске появляется много сомнительной архитектуры зданий, поэтому есть необходимость сменить главного архитектора города, у которого отсутствует хороший вкус и который утвердил очередное архитектурное уродство на месте действительно интересного здания.
Напомним, что двухэтажный деревянный дом купца Сергеева был уничтожен пожаром в конце прошлого века. Только помещения цоколя и фундамент сохранились до наших дней.
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