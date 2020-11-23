В Архангельске построят новый культурно-деловой центр

Архангельская область >> Общество >> 23.11.2020

На Поморской улице построят новый культурно-деловой центр. Ранее здесь находился торговый дом купца Сергеева. Строительством здания займется компания «Титан-Девелопмент». Завершить работы планируют в июне 2021 г.

На фасаде центра используют архитектурные мотивы застройки города конца 19 — начала 20 веков: пилястры, арки, карнизы и кованые решетки. На крыше угловой башни разместятся часы, которые подчеркнут исторически-деловое назначение этого здания и связь с расположенной ранее на этом месте мастерской часовщика.

Местным жителям этот проект не нравится. Они отмечают, что в последние годы в Архангельске появляется много сомнительной архитектуры зданий, поэтому есть необходимость сменить главного архитектора города, у которого отсутствует хороший вкус и который утвердил очередное архитектурное уродство на месте действительно интересного здания.

Напомним, что двухэтажный деревянный дом купца Сергеева был уничтожен пожаром в конце прошлого века. Только помещения цоколя и фундамент сохранились до наших дней.





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