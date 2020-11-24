В Кузреку и Мосеево в Терском районе планируют провести электричество

Мурманская область >> Общество >> 24.11.2020

 

Электрификацию территории Кузрека (бывшего населенного пункта) и Мосеево (бывшего садоводства) на Терском берегу обсудили в министерстве энергетики Мурманской области. В обсуждении принимали участие представители министерств экономразвития, градостроительства, инвестиций, рыбного хозяйства, глава муниципалитета Г. Попов.

В этой местности много частных домов, в которых нет электричества, а люди обеспечивают себя электричеством посредством дизельгенераторов.

Мосеево расположено на берегу Белого моря, где много красивых мест, поэтому отсутствие централизованного электроснабжения мешает круглогодичному проживанию  жителей, развитию туризма, сопутствующей инфраструктуры малого предпринимательства. Кроме того, в 21 веке жить без электричества – это нонсенс!

Первый шаг к электрификации - формальное присоединение территории к с. Оленица, где есть электричество. В будущем это позволит прилечь государственную поддержку для реализации этого проекта. Начиная с 2007 г. к централизованному электроснабжению в этом районе смогли подключить Варзугу, Оленицу, Кашкаранцы, Кузомень.





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