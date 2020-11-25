В Ненецком автономном округе стартовал VI национальный чемпионат «Абилимпикс»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 25.11.2020

Из-за пандемии в  2020 г. национальный чемпионат профмастерства для инвалидов проходит в очно-дистанционном режиме без выезда в Москву. Соревнования завершатся 29 ноября. 5 жителей округа поборются за звание лучших. Ранее они стали победителями регионального этапа соревнований

Конкурсные площадки организованы в Ненецком аграрно-экономическом техникуме и Центре развития образования. Участников будет оценивать Центр координации экспертов в Москве.

Уже прошли соревнования по обработке текста среди студентов. НАО представила И. Пенькова, которой перед стартом пожелал удачи губернатор региона Ю. Бездудный.

Сегодня эстафету примут школьники, которые покажут себя в художественном вышивании, вязании крючком, парикмахерском искусстве. 27 ноября пройдут соревнований по обработки текста.

Всего участвует 81 субъект РФ в 77 основных компетенциях. Оценивают участников 385 экспертов. На уровне федерации конкурсанты из Ненецкого округа представляют свой регион 3 года. В их копилке золотая и 2 бронзовые медали.





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