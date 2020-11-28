Фонд соцстраха обеспечит инвалидов Коми креслами-колясками

Республика Коми >> Общество >> 28.11.2020

Рекордное количество кресел для инвалидов закуплено региональным филиалом Фонда соцстраха для людей с инвалидностью.

В этом году закуплено 1399 колясок на 38,8 млн руб. Партия из 368 колясок на 7,9 млн руб. приедет в Сыктывкар в первой половине декабря. До конца декабря будет заключен госконтракт на 15 млн руб. для закупки еще 653 кресел-колясок. Это даст возможность закрыть потребность инвалидов Коми в средстве реабилитации, а также создать  запас на начало следующего года для новых заявок. В 2019 г. закуплено 709 кресел-колясок на 17 млн руб.

Подобный прорыв в закупке востребованного средства реабилитации стал возможным после того, как лимиты бюджетных денег по соответствующей статье стали доводиться на 3 года, а не на год, как раньше. Это позволяет избежать длительных перерывов в поставках.

Если кресло-коляска прописана в индивидуальной программе реабилитации, гражданин может подать заявку в Фонд соцстраха, в том числе дистанционно на ЕПГУ. Такую возможность использует треть заявителей.





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