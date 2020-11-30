А. Цыбульский поддержал идею возродить обсерваторию в бывшем Дворце пионеров Архангельска

Архангельская область >> Общество >> 30.11.2020

Губернатор Архангельской области встретился во Дворце детско-юношеского творчества с его директором В. Шульгиной. Она рассказала, что здесь развивают как традиционные направления допобразования, так и робототехнику и кванториумы. Последние вызывают большой интерес у северян, особенно авиа- и судомоделизм.

Но бассейн ДДЮТ нуждается в капремонте. На это нужен 31 млн руб. 5 млн руб. выделено из облбюджета в текущем году, благодаря чему привели в порядок вентиляцию.

Модернизации требует сцена в зрительном зале. Здесь нужно заменить экран и подъемный механизм. А. Цыбульский поручил Минобразования региона решить вопрос с финансированием.

На территории вокруг дворца обновят теннисный, авиамодельный корты, прогулочную зону. Также в планах возродить обсерваторию и открыть планетарий. Это очень интересный проект, поэтому нужно продумать концепцию, сделать расчеты, чтобы понять, какие деньги нужны на реализацию проекта. Потребуется много денег, но если правильно презентовать проект, желающие вложиться инвесторы найдутся.





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