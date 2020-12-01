«Дед Мороз в каждый дом» запущен в Мурманске

Сегодня началась новогодняя акция, в рамках которой все желающие могут пригласить своим детям Дедушку Мороза. Условие одно - юный северянин должен быть в возрасте 3-14 лет.



Руководитель Единого волонтерского центра области Е. Чибис рассказала, что волонтеры решили выступить в качестве помощников зимнего волшебника, помочь посетить больше ребятишек. Эта идея появилась после второй волны противоэпидемических ограничений. Поскольку запрещены все массовые мероприятия, утренники и елки, придется посещать детей на дому. Малышам трудно объяснить, почему Новый год в этом году будет праздноваться иначе. Они хотят подарков от Дед Мороза, песен и хороводов.



Чтобы Дед Мороз пришел домой и вручил сладкий подарок, нужно зарегистрироваться на портале «Наш Север» и отправить заявку в спецкатегории «Дед Мороз в каждый дом». В заявке надо указать дату и время визита Деда Мороза. За 3 дня работы северяне отправили 250 заявок. Желающие стать временными Дедами Морозами, могут обращаться в волонтерский центр