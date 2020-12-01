«Дед Мороз в каждый дом» запущен в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 01.12.2020

Сегодня началась новогодняя акция, в рамках которой все желающие могут пригласить своим детям Дедушку Мороза. Условие одно - юный северянин должен быть в возрасте 3-14 лет.

Руководитель Единого волонтерского центра области Е. Чибис рассказала, что волонтеры решили выступить в качестве помощников зимнего волшебника, помочь посетить больше ребятишек. Эта идея появилась после второй волны противоэпидемических ограничений. Поскольку запрещены все массовые мероприятия, утренники и елки, придется посещать детей на дому. Малышам трудно объяснить, почему Новый год в этом году будет праздноваться иначе. Они хотят подарков от Дед Мороза, песен и хороводов.

Чтобы Дед Мороз пришел домой и вручил сладкий подарок, нужно зарегистрироваться на портале «Наш Север» и отправить заявку в спецкатегории «Дед Мороз в каждый дом». В заявке надо указать дату и время визита Деда Мороза. За 3 дня работы северяне отправили 250 заявок. Желающие стать временными Дедами Морозами, могут обращаться в волонтерский центр





Рекомендуем по теме:

Дед Мороз из Великого Устюга передал вологодским медикам сладкие подарки

Акция "Елка желаний" стартовала в Ненецком округе

В январе в Кировск из Великого Устюга приедет Дед Мороз

Главный российский Дед Мороз встретился с вологодскими журналистами

В Вологодской области отмечают день рождения Деда Мороза

В Архангельске полным ходом идет подготовка "Деревни Деда Мороза" к новогодним праздникам


Спортсмены НАО завоевали золото и серебро Первенства и Чемпионата России по северному многоборью

78 модулей для макулатуры установили в Череповце

В Красном и Нельмином Носе повысится качество связи

Архангельскую компанию «АГД-Даймондс» могут продать повторно

«Ночь искусств» в Карелии пройдет на 17 площадках

В Усть-Куломском и Усть-Цилемских районах появятся реабилитационные центры для детей

Между окружными НКО распределили 1,4 млн руб.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета