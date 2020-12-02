В популярные автоматы Вулкан играть на деньги

>> Общество >> 02.12.2020

На сегодняшний день Вулкан казино является одной из популярных игровых площадок. Пользователи выбирают этот онлайн-клуб для игры в автоматы на реальные деньги по многим причинам. Основные из них – это безопасный гейминг и ассортимент лицензированных игровых автоматов.

Как начать играть в казино на реальные деньги

На сайте https://club-vulkan.com/ играть на деньги могут только авторизированные пользователи. Регистрационную запись в казино реально создать за пару минут. Можно зайти на официальный сайт или его зеркало и заполнить анкету, где указать e-mail и пароль. Дальше пользователь для подтверждения своей регистрации должен перейти по ссылке из письма на электронной почте. Также геймеры могут авторизоваться в Вулкан с помощью аккаунтов в социальных сетях.

После регистрации игрок может выбрать любой автомат, внести депозит и делать ставки на деньги. Финансовые операции в личном профиле осуществляются в разделе «Касса». Для безопасности транзакций в казино используются новейшие технологии для шифрования информации. Внести деньги на счет пользователи могут с помощью:

  • электронных кошельков ВебМани, QIWI и Яндекс.Деньги;
  • онлайн-банкингов Альфа-банк и Сбербанк-онлайн;
  • банковских карт Cirrus, Виза, Маэстро и МастерКард.

Деньги на счет поступают мгновенно. Для вывода выигрышей необходимо использовать тот способ, что и для депозита.

Как найти прибыльный автомат

Более двух сотен игровых автоматов на сайте Вулкан представлены компаниями Novomatic, Igrosoft, Evoplay Entertainment, Play'n GO, Belatra, UG Production, 5Men и Casino Technology. Прибыльные автоматы можно отследить во вкладке «Зал Славы». Там представлены слоты, в которых за последний месяц пользователи получили наибольшие выигрыши. Для поиска автоматов на сайте Вулкан предусмотрены системы категорий, фильтров и сортировки. По определенным показателям слоты разнесены по категориям. Отдельно в каждом разделе есть сортировка игр по популярности, отдаче, алфавиту и рейтингу у пользователей.

В разделе «Новинки» можно найти слоты, которые были в последнее время добавлены в каталог Вулкан. Такие автоматы изначально рекомендуется запускать в бесплатной демоверсии. Некоторые новые аппараты были уже протестированы геймерами и они также отображаются в категории «Популярные». Среди них можно выделить Rocket Stars, Lucky Lady's Charm Deluxe 10 и Legacy Of Egypt. В блоке «Слоты» отображаются автоматы с 3D-графикой, бонусными раундами и спецсимволами.

В ассортименте Вулкан присутствуют не только автоматы с барабанами. В разделе «Столы» представлены настольные и карточные игры от Evoplay Entertainment. Здесь есть несколько видов рулетки, баккара, видеопокер и блэкджек. При запуске слотов оппонентами игроков стают виртуальные дилеры. Чтобы одержать победу, геймер должен обыграть крупье, согласно правилам выбранной игры. Слоты из этого раздела пользуются популярностью у пользователей, так как их теоретический возврат достигает 98%.





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