«Газпром» и власти Карелии утвердили новую программу газификации региона
Председатель правления корпорации Алексей Миллер и глава республики Артур Парфенчиков подписали документ, регламентирующий развитие газификации и газоснабжения региона в 2021-2025 годах. «Газпром» готов инвестировать почти 50 млрд рублей, что в 10 раз превышает объем вложений по прошлой программе на 2016-2020 годы.
Компания должна будет построить 282 км крупных газопроводов с тремя газораспределительными станциями и 600 км газопроводов между населенными пунктами. По территории Карелии планируется проложить газопровод, соединяющий Волхов и Костомукшу, с помощью которого будут газифицированы Сегежский и Медвежьегорский районы. Также к сетевому газу будут подключены 65 населенных пунктов Прионежского, Питкярантского, Сортавальского, Пудожского и Лахденпохского районов. Многие промышленные предприятия смогут использовать голубое топливо в производственных процессах.
Важным этапом реализации программы станет соединение двух ГРС Петрозаводска, что позволит нарастить поставки газа в южную часть города, где ведется интенсивное жилищное строительство.
На начало 2020 года уровень газификации Карелии не превышал 7,9%, в том числе сельская местность была газифицирована на 3,8%. Новая программа предусматривает двукратный рост общего показателя, а газификация сельской местности увеличится в 5,7 раза.
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