В рамках Года памяти и славы в НАО провели более 70 мероприятий

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 04.12.2020

40 федеральных проектов, 30 региональных реализовали в рамках Года памяти в НАО. В них приняли участие 15 тыс. человек.

На протяжении года в Ненецком округе проводились тематические мероприятия, призванные сохранить историческую память страны. Региональная дирекция разработала план мероприятий, организаторами которых были 70 организаций.

В регионе проводились квесты, форумы, акции, мемориальные, культурно-просветительские, социальные мероприятия, исторические, научные, издательские, выставочные проекты: «Бессмертный полк», «Сад Памяти», «Георгиевская ленточка», «Письма Победы», «Свеча Памяти», «Диктант Победы», «Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Без срока давности» и «Лица Победы».

В мероприятиях активно участвовали общественные организации, отделения всероссийских организаций «ЮНАРМИИ» и «Волонтеров Победы», учреждения образования, культуры, частные предприниматели, население.

Ключевым событием 2020 г. стало открытие на Синявинских высотах стелы памяти о воинах НАО, погибших в годы ВОв.





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