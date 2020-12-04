В рамках Года памяти и славы в НАО провели более 70 мероприятий

40 федеральных проектов, 30 региональных реализовали в рамках Года памяти в НАО. В них приняли участие 15 тыс. человек.



На протяжении года в Ненецком округе проводились тематические мероприятия, призванные сохранить историческую память страны. Региональная дирекция разработала план мероприятий, организаторами которых были 70 организаций.



В регионе проводились квесты, форумы, акции, мемориальные, культурно-просветительские, социальные мероприятия, исторические, научные, издательские, выставочные проекты: «Бессмертный полк», «Сад Памяти», «Георгиевская ленточка», «Письма Победы», «Свеча Памяти», «Диктант Победы», «Блокадный хлеб», «Окна Победы», «Без срока давности» и «Лица Победы».



В мероприятиях активно участвовали общественные организации, отделения всероссийских организаций «ЮНАРМИИ» и «Волонтеров Победы», учреждения образования, культуры, частные предприниматели, население.



Ключевым событием 2020 г. стало открытие на Синявинских высотах стелы памяти о воинах НАО, погибших в годы ВОв.

