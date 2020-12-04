Новогодние мероприятия на площади Марад’сей в Нарьян-Маре состоятся

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 04.12.2020

На заседании оперштаба по профилактике распространения коронавируса губернатор Ю. Бездудный поручил Департаменту образования НАО представить свое видение праздничных мероприятий.

Можно проводить мероприятия только на улице, соблюдая требования Роспотребнадзора. Новый год никто не отменяет. На пл. Марад’сей запланировано открытие главной елки 13 декабря, наступление Нового года 31 декабря, рождественские гуляния 7 января.

Коллектив ДК "Арктика" предварительно программу мероприятий отработал. Сейчас идет работа над уточнением формата праздника, приемлемого для условий ограничений.

Во время заседания оперштаба также уточнили правила масочного режима для детской аудитории, которая посещает кружки, занятия в учреждениях культуры.

Поступает много обращений от родителей, которые просят разъяснить, как должны носить маски дети. Этот вопрос уточняется, после чего разъяснения получат все учреждения культуры.
Дети должны находиться в маске, когда заходят в
учреждение, в раздевалке, но на занятии маски могут снять, а руководители кружков обязаны продолжать уроки в масках.





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