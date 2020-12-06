Сыктывкарскую молодежь учат бороться со стрессовыми ситуациями

В Сыктывкаре проводятся мастер-классы для молодых людей 14-18 лет. Эти мероприятия проходят в рамках проекта "Творческая перезагрузка", целью которого является организация творческого пространства молодежи для снижения стрессовости среди молодежи.



10 человек уже освоили несколько техник, которые можно будет использовать в будущем для борьбы со стрессами. Теперь молодые люди знают, что такое интуитивное рисование, акварельная работа, зенарт, работа с эпоксидной смолой, флюид-арт, потоковое рисование и рисование своего настроения. Молодежь учится избавляться от упаднического настроения, злости, знает, как уйти от депрессии, не прибегая к помощи родственников и друзей. Творчество в этом самый хороший помощник. Молодые люди могут научить бороться со стрессами своих родственников.



Этот проект стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов. Его организовало Федеральное агентство по делам молодежи. На реализацию "Творческой перезагрузки" был выделен грант, который сейчас с успехом реализуется.