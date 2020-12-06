Сыктывкарскую молодежь учат бороться со стрессовыми ситуациями

Республика Коми >> Общество >> 06.12.2020

В Сыктывкаре проводятся мастер-классы для молодых людей 14-18 лет. Эти мероприятия проходят в рамках проекта "Творческая перезагрузка", целью которого является организация творческого пространства молодежи для снижения стрессовости среди молодежи.

10 человек уже освоили несколько техник, которые можно будет использовать в будущем для борьбы со стрессами. Теперь молодые люди знают, что такое интуитивное рисование, акварельная работа, зенарт, работа с эпоксидной смолой, флюид-арт, потоковое рисование и рисование своего настроения. Молодежь учится избавляться от упаднического настроения, злости, знает, как уйти от депрессии, не прибегая к помощи родственников и друзей. Творчество в этом самый хороший помощник. Молодые люди могут научить бороться со стрессами своих родственников.

Этот проект стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов. Его организовало Федеральное агентство по делам молодежи. На реализацию "Творческой перезагрузки" был выделен грант, который сейчас с успехом реализуется.





Рекомендуем по теме:

Молодежь Мурманской области хочет получать 100 тыс. руб. в месяц

В Ненецком округе стартовал этап конкурса "Регион добрых дел"

НАО вошел в число победителей конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства

В Петрозаводске проходит VI Форум молодых политиков

Молодежь НАО получит гранты за свои таланты

Вологодский научный форум собрал молодежную элиту


78 модулей для макулатуры установили в Череповце

В Красном и Нельмином Носе повысится качество связи

В Усть-Куломском и Усть-Цилемских районах появятся реабилитационные центры для детей

В Коми предприниматели практикуют незаконную скупку договоров по продаже древесины

Зачем нужны компрессионные чулки для операции

Знаки отличия для поисковиков планируют ввести в Мурманской области

В Архангельске заложили шхуну, открыли 2 выставки и культурное пространство
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета