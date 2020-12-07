Власти Петрозаводска готовы отдать общественный транспорт республике

Глава Петрозаводска И. Мирошник собирается передать полномочия по управлению общественным транспортом города на уровень региона.



На прошлой неделе на площадке отделения "Деловой России" представители всех уровней власти и предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки в Петрозаводске собрались для обсуждения транспортного вопроса. Речь шла об идее правительства Карелии и его главы А. Парфенчикова передать управление общественным транспортом города региону. Также обсуждался поиск средств на обновление троллейбусов Петрозаводска.



Полгода назад власти Петрозаводска были категорически против передачи управления, но сейчас поняли, что с транспортными проблемами не справляются. Сейчас они настроены не так категорично.



Глава города считает, что город сам не вытянет управление всем транспортом, поэтому готов к реформированию, передаче полномочий, но сделать это нужно плавно.



И. Мирошник заявила, что хочет сохранить троллейбусы как экологичный комфортный вид транспорта, так как реформа назрела, но требует серьезной подготовки.

