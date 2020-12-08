Проект капремонта участка трассы "Северодвинск - Онега" будет готов к лету 2021 г.

В Архангельскую область на асфальтирование трассы дополнительно направят 5,7 млрд руб. из федеральной казны.



Правительство региона заключило контракт на подготовку проекта капремонта стратегически важной трассы "Северодвинск - Онега". Проект должен быть подготовлен к июлю 2021 г.



В августе глава региона А. Цыбульский на встрече с В. Путиным поднял вопрос капремонта трассы. 115 км этой дороги до Онеги сейчас находятся в ненормативном состоянии. В межсезонье город практически отрезан от Архангельска. Президент России одобрил ремонт трассы и обещал федеральную поддержку.



Подрядчик для работ уже выбран – «Мост Сервис». Сейчас выполняются геодезические изыскания, далее проведут геологические, гидрологические изыскания, камеральные работы. Затем начнется разработка пакета проектной документации. Летом 2021 г. будет выбран подрядчик для капитального ремонта.



Глава региона А. Цыбульский считает, что обновленная трасса расширит возможности экономразвития Архангельской области, всего Северо-Запада.